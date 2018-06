Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Petre Lazaroiu a declarat, duminica, faptul ca in 2007 a fost interceptat pe un mandat pe siguranta natonala, intr-un dosar care nu il viza si nici pana acum nu a fost instiintat oficial ca a fost ascultat.

- Judecatorul CCR Petre Lazaroiu susține ca un referendum privind decizia CCR in cazul Kovesi nu are temei legal, menționand ca s-ar ajunge la absurd daca o instituție e sacrificata pentru un om."S-ar ajunge la un absurd sa intrebi daca e bine sa o demiti pe Kovesi sau nu, daca o institutie…

- Voi prezenta astazi, 1 Iunie, Ziua Copiilor nostri, un Document semnat de Judecatoarea Penala Adam Veronica Constantina de la Tribunalul Bucuresti, si grefier Cosoveanu Alisa. Am primit Documentul pe data de 31 Mai 2018 insa Documentul are data de 4 Iunie 2018 ! Pe 4 Iunie 2018 avem termen in fata Judecatoarei…

- Prim-adjunctul sefului SRI, Florian Coldea, a confirmat la audierile de joi declaratiilor fostului ofiter Daniel Dragomir potrivit carora fostul director al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, a fost interceptat pe baza unui mandat de siguranta nationala.

