Judecatorul CCR Petre Lazaroiu a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca a fost chemat de unul dintre consilierii presedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat ca sefului statului i se cere imperios de catre o asociatie emiterea unui decret de revocare din functie a magistratului. "M-am intalnit cu doamna Simina Tanasescu (consilier prezidential - n.r.), la cererea dansei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos sa vin pana la dansa ca are o misiune ingrata. Mi-a spus: uite, am hartia aceasta (o cerere de la Fundatia VeDem Just, prin care solicita presedintelui…