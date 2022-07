Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Partidului Social Democrat a dat un vot in unanimitate pentru ca Petre Daea sa revina la Ministerul Agriculturii, a anuntat, miercuri, presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu. „Am decis, impreuna cu colegii, ca inlocuitorul in acest moment al domnului Adrian Chesnoiu este fostul ministru…

