Ordinul dat pentru combaterea pestei porcine africane nu vizeaza distrugerea sau arderea culturilor agricole, se refera doar la zonele unde a aparut un focar de pesta porcina africana la porcul mistret, dar numai in cazul in care acesta este gasit in cultura.

”Nu au legatura cu realitatea"

"Sunt uimit de asemenea interpretari. E un ordin, e adevarat, semnat de mine (...) Unde vedeți ca se da foc?! Nu este controversat acest ordin. Este fundamentat de cazuri practice", a zis Petre Daea, marți, 7 august, intr-o intervenție telefonica la Antena 3.

"Doamne ferește! (n.r. intrebat…