Petre Daea: Situaţia nu este disperată la nivelul ţării, nu sunt probleme în sistemele de irigaţii Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol, a afirmat sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie la Digi24. „Nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza acestei situatii, pentru ca Romania produce, a produs si anul acesta si va incheia recoltatul in cateva zile iar recolta va asigura necesarul tarii si un excedent pe care il va exporta, in asa fel incat fermierii sa beneficieze de veniturile pe care le pot regasi prin valorificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat, sambata, intr-o intervenție la Digi24 ca vrea sa vada cu ochii lui cat de afectata este agricultura de seceta și spune ca nu este de acord cu ministrul Mediului. Tanczos Barna spunea ca e seceta in peste 70% din țara. Daea a dat asigurari ca prețurile…

