Petre Daea l-a imbratisat si pupat pe obraz pe succesorul sau, Florin Ionut Barbu, la evenimentul de semnare a celor trei exemplare ale protocolului de predare-primire a mandatului de ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, informeaza News.ro.

„Te pupa tata! Succes!”, i-a spus Petre Daea noului ministru al agriculturii. Fostul ministru i-a pus mana pe obraz noului ministru.

CITESTE SI Cați bani a caștigat George Simion la nunta de 10.000 de invitați - Suma fabuloasa apare in declarația de avere 14:50 260 BREAKING NEWS Ultima ora - Gino Mader , ciclistul care a cazut in rapa in