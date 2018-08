Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 a fost unul problematic pentru legumicultura, cel mai greu din ultimele trei decenii, cu extinderea la nivel national a unui daunator imun la toate insecticidele, denumit "Tuta absoluta" sau molia tomatelor, sustine cercetatorul Costel Vanatoru de la Statiunea de cercetari legumicole Buzau.

- Deputatul PMP Ionut Simionca ii cere ministrului Petre Daea sa se implice direct in managementul crizei generata de pesta porcina africana si sa ia masuri pentru izolarea focarelor, astfel incat boala sa nu se extinda si sa ii afecteze si pe micii fermieri. Deputatul bistritean sustine ca in acest moment 10…

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul tuta absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul…

- Cutremurator! Dupa pesta porcina, o noua nenorocire s-a abatut asupra Romaniei! Un daunator imun distruge culturile Un daunator imun la toate insecticidele lovește Romania! Dupa peste porcina, o noua nenorocire s-a abatut asupra țarii noastre. Cercetatorul Costel Vanatoru, de la Stațiunea de cercetari…

- Peste 65.000 de tone de tomate timpurii au fost livrate pe piata in acest an, ceea ce ne arata ca programul „Tomate” a fost un succes pentru tara, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca la ora actuala nu exista un supermarket in Romania care sa nu aiba cel putin un sortiment…

- Cinci absolvente ale Colegiului „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, cel mai prestigios liceu din Buzau, au reușit performanța de a fi primele pe lista de admitere la Facultatea de Medicina a Universitații „Carol Davila” din București. Cele cinci tinere de excepție au reușit performanțe extraordinare de-a lungul…

- „Caravana IT” este un proiect initiat de DB Global Technology in octombrie 2017 cu scopul de a oferi informatii despre ce inseamna a lucra in Fintech tinerilor liceeni din toata tara. Specialistii DB Global Technology au strabatut tara, timp de noua luni, vorbind cu peste 700 de liceeni din Brasov,…

- Vremea se strica la sfarșit de saptamana in toata Transilvania, anunța specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie, care au emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și ploi insemnate. Primele valuri de ploi au intrat in Romania dinspre Ungaria sambata la amiaza și afecteaza…