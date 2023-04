Romania nu trebuia sa ia niciun cent de la Comisia Europeana in baza algoritmului de calcul, pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale din Ucraina, a sustinut, marti, in Parlament, ministrul Agriculturii, Petre Daea . „Afland ca suma dislocata din rezerva, de 56,3 milioane euro, este repartizata la doar la trei state membre, iar Romaniei ii este repartizata suma de 10 milioane euro am intervenit pe toate canalele, am solicitat si am avut intalniri cu comisarul in data de 17 martie, cand mi-a pus in fata modul de calcul si suma repartizata, iar pe baza algoritmului de calcul…