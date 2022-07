Petre Daea promite bani pentru canalul Siret-Bărăgan. În Vrancea, rachetele antigrindină îi dau bătăi de cap Nici nu s-a instalat bine pe fotoliul de ministru al Agriculturii, ca Petre Daea a luat țara la picior ca sa vada la fața locului efectele produse de seceta. In acest weekend, a trecut prin Calarași, Braila, Galați, Vrancea și Vaslui. In Vrancea, una dintre zonele cele mai afectate, unde porumbul este compromis aproape in totalitate, ministrul le-a promis fermierilor ca va fi continuata execuția canalalului Siret-Baragan. Nu in ultimul rand, ministrul a declarat ca va reveni pe 20 iulie in zona alaturi de președintele Autoritații pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindina și de Creștere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Totodata, a fost emisa o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat. In dupa-amiaza zilei de astazi (5 iulie), local in Oltenia, in nordul Munteniei și in Carpații…

- Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic vor persista in toate regiunile, pana marti, fiind emis Cod galben pentru zonele de campie si de podis, dar si Cod portocaliu pentru zonele joase din vestul si nord-vestul tarii. Duminica, vor fi ploi si furtuni in mai multe regiuni, fiind…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi a prezentat ieri, 21 iunie, o unitate mobila pentru screening de cancer de san, cu care se vor face mamografii gratuite. „Cabinetul imagistic pe roti" va ajunge in 12 judete din regiunile Nord-Est si Sud-Est, pentru testarea a 30.000 de femei cu varste intre…

- Comisia Tehnico-Economica din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a avizat documentația privind reabilitarea Canalului Siret-Baragan pe tronsonul Haret-limita cu localitatea Garoafa. Potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului, ministrul Agriculturii, Adrian Ionuț Chesnoiu,…

- In ședința de azi a Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost avizata documentația privind reabilitarea Canalului Siret-Baragan pe tronsonul Haret-limita cu localitatea Garoafa. Ministrul MADR, Adrian Ionuț Chesnoiu, l-a asigurat telefonic pe prefectul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, spune ca toata lumea trebuie sa constientizeze necesitatea de a modifica Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), astfel incat sa fie identificate fonduri pentru irigații, desecari și depozite de alimente. Așa cum se știe, actualul…

- Cod portocaliu de ploi abundente pentru cinci judete din Moldova Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi dimineata o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente pentru cinci judete din Moldova si o atentionare Cod galben pentru 25 de judete. Astfel, de joi, ora 12:00, pâna…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, avertizari Cod portocaliu de ploi pentru 5 județe din Moldova și Cod galben in alte 25 de județe din țara. Potrivit ANM , ambele avertizari sunt in vigoare pana vineri, la ora 6.00. Codul portocaliu vizeaza județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași și Bacau. In aceste…