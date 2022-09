Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa in perioada 26-27 septembrie la reuniunea Consiliului Agricultura si Pescuit, care va avea loc la Bruxelles, informeaza ministerul printr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa, in perioada 14-16 septembrie, la reuniunea informala a ministrilor Agriculturii din Uniunea Europeana, ce va avea loc la Praga, Republica Ceha, informeaza ministerul printr-un comunicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca plafonarea preturilor la alimente ar afecta producatorii, dar sustine ca nu exista motive pentru alte scumpiri in perioada urmatoare, potrivit Agerpres. „Trebuie sa avem in vedere faptul ca, in momentul unei plafonari a unor preturi,…

- Deputatul aradean social-democrat Adrian Alda arata cum PSD ii sprijina pe fermierii romani. In contextul secetei, a creșterii prețurilor și a creditarii costisitoare, aceștia se confrunta deja cu probleme serioase și au nevoie de ajutor. Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in judetul Bistrita-Nasaud, ca asteapta sa fie pusa in aplicare, incepand cu luna septembrie, legea care permite vanarea cormoranilor, despre care spune ca au ajuns sa manance „mai mult peste decat romanii”.…

- Cantitatea de grau obtinuta anul acesta va asigura necesarul de consum al tarii, dar si disponibilitati pentru export, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, dupa ce s-a terminat de recoltat și inmagazinat graul. „Cu siguranta, o sa avem paine, pentru…

- Miniștrii Agriculturii din Uniunea Europeana, reuniți in cadrul AGRIFISH (formațiunea Agricultura și Pescuit a Consiliului UE) in 18 iulie la Bruxelles s-au declarat ingrijorați de creșterea in ultimii ani a pradatorilor din zonele piscicole, in special a cormoranilor și a vidrelor, specii ocrotite…

- Rusia nu va furniza petrol tarilor care decid sa impuna un plafon asupra pretului titeiului sau, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Centrale, Elvira Nabiulina, transmite Reuters. Liderii G7 au cazut de acord sa analizeze optiunile cu privire la o plafonare a pretului pentru petrolul rusesc, inclusiv…