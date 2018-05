Stiri pe aceeasi tema

- "In tot ce am fost afara, m-am dus in piete - am fost in Franta, m-am dus sa vad piata din Paris, am fost in Polonia, am fost sa vad piata, am fost la Bruxelles, am vazut piata din Bruxelles, am fost la Luxemburg, m-am dus la bulgari in piata. Nimeni nu are produsele noastre. Niciunul, retineti ce…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus joi, la o întâlnire cu producatorii din zona Titu, judetul Dâmbovita, ca produsele românesti agricole sunt mai bune ca cele din alte state europene, dând ca exemplu ceapa de la

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, se afla joi in Dambovita, intr-o vizita de lucru. Oficialul a facut piata la ora 7, in Targoviste. A cumparat verdeata, legume, branza, cascaval si mere.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vizitat joi, 10 mai , ora 07:00 cea mai mare piata din Targoviste – 1 Mai , unde a stat de vorba discutii cu producatorii agricoli, comercianti si cumparatori.. Ministrul Daea a facut și o declarație presei , exprimandu-și primele impresii.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma fenomenelor meteorologice din aceasta pr...

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AMOS News ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…