- In fiecare zi apar noi focare, iar miercuri a fost convocat comandamentul pentru situatii speciale de urgenta ca sa gaseasca solutii mai eficiente pentru combaterea bolii care omoara animalele. Cateva imagini arata cat de usor se deplaseaza porcii mistreti in apa si cum ajung chiar si in zone greu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca pesta porcina este un virus care „nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula”. El adauga ca situatia sutelor de focare din țara va fi analizata marți dupa-amiaza intr-o intalnire cu premierul Viorica...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, iși cere scuze public pentru declarațiile facute marți seara la Antena 3, cand a asociat incinerarea porcilor de la Tulcea cu Holocaustul. Acum CNCD s-a autosesizat și-l va invita pe Petre Daea la audieri.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, referitor la comparatia nefericita din urma cu cateva zile dintre efectele Holocaustului si cele ale pestei porcine, ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni, ci sa descrie durerea sufleteasca a fermierilor.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Virusul ar fi și in alt complex (din Tulcea - n.r.) care inseamna…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Tulcea a demarat o actiune de sacrificare a tuturor suinelor din localitatile unde s-au inregistrat cazuri de pesta porcina africana (PPA), de creare, astfel, a unei zone libere de PPA, pentru a izola virusul si a limita extinderea…

- Pana la aceasta ora virusul pestei porcine africane a fost depistat in patru judete, respectiv Satu Mare, Tulcea, Braila si Constanta, anunta Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

- Zeci de focare de pesta porcina africana au fost inregistrate in ultima perioada in judetul Tulcea, iar autoritatile din intreaga tara iau masuri pentru a evita raspandirea bolii. Virusul pestei porcine africane provoaca mortalitate in 100% din cazuri, iar aceasta ...