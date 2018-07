Stiri pe aceeasi tema

- In toate magazinele, dar si in supermarketuri exista tomate romanesti, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a precizat ca intr-o ferma romaneasca a fost descoperita o rosie de 1.725 de grame. "Anul acesta, peste tot in Romania, in toate magazinele, dar si in supermarketuri – pentru ca urmaresc…

- Este pentru prima data in Romania, dupa foarte multi ani, cand pietele sunt si supermarketurile sunt pline de tomate romanesti, afirma ministrul Agriculturii, Petre Daea, subliniind ca nu exclude existenta unor nereguli in sistemul de aprovizionare si in cel de comercializare al rosiilor, insa intregul…

- Este pentru prima data in Romania, dupa foarte multi ani, cand pietele sunt si supermarketurile sunt pline de tomate romanesti, afirma ministrul Agriculturii, Petre Daea, subliniind ca nu exclude existenta unor nereguli in sistemul de aprovizionare si in cel de comercializare al rosiilor, insa intregul…

- Programul „Tomate” a dat vigoare satelor si este unul reusit, iar la ora actuala peste 8.600 de producatori de legume sunt cu tomate romanesti pe piata, a declarat saptamana trecuta, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Astazi, in piete, sunt peste 8.600 de producatori de legume care sunt cu tomatele…

- Programul "Tomate" a dat vigoare satelor si este unul reusit, iar la ora actuala peste 8.600 de producatori de legume sunt cu tomate romanesti pe piata, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Programul "Tomate" a dat vigoare satelor si este unul reusit, iar la ora actuala peste 8.600 de producatori de legume sunt cu tomate romanesti pe piata, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- "Stiu ca sunt probleme, stiu ca domnul ministru face eforturi considerabile ca sa rezolve aceste probleme. (...) Cred ca trebuie tinuta legatura strans. Domnul ministru trebuie sa aiba ajutorul prim-ministrului. Asa ca am hotarat sa ne intalnim saptamana viitoare impreuna cu domnul ministru, cu ministrul…

- Dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat joi ca termenul de 31 mai, pana la care legumicultorii inscrisi in programul "Tomate" trebuie sa livreze doua tone de produse catre piata, va fi prelungit, ministerul a ieșit vineri cu alte vești bune.