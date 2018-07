Stiri pe aceeasi tema

- Romania și alte 16 state membre (Austria, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovenia, Spania Post-ul Punerea in aplicare a normelor privind studenții și cercetatorii din afara UE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa evolutia Pestei Porcine Africane in unele tari membre UE (Ungaria, Polonia, Cehia, etc.), dar si iMoldova si Ucraina, precum si confirmarea ei la noi in tara, in judetele Satu Mare, Tulcea, DSVSA Dambovita a intreprins o serie de masuri pentru combaterea unui eventual focar de boala.

- Republica Moldova, alaturi de țarile vecine — Romania și Ucraina sunt incluse in top 10 țari cu cea mai rapida scadere a populației, potrivit quartz. In topul țarilor care dispar se regasește: Bulgaria, Letonia, Croația, Lituania, Serbia, Polonia și Ungaria.

- Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) solicita public autoritaților responsabile sa gaseasca soluții pentru monitorizarea urgenta a situației și evitarea prin orice mijloace a raspandirii pestei porcine africane. Poziția consiliului director ACEBOP…

- Cele mai sarace state membre ale Uniunii Europene si-au propus sa adere la zona euro, tendința in contrast cu statele mai bogate din estul Europei, precum Polonia, Ungaria sau Cehia, scrie Bloomberg. Ultima este România, care, săptămâna trecută, a anunţat că îşi…

- Fanii, cu exceptia celor care locuiesc in Romania, vor putea vota piesa "Goodbye" de pana la 20 de ori de pe acelasi numar de telefon sau prin aplicatia de pe site-ul oficial al concursului. Romania intra in competitie pe pozitia a doua, in prima parte a semifinalei, alaturi de Norvegia, Serbia, San…

- Trupa The Humans a avut prima repetiție la Lisabona, pe 1 Mai, inainte de semifinala Eurovision 2018. Ei susțin ca este imposibil ca piesa sa nu impresioneze. „Avem trei minute in care trebuie sa emotionam cateva milioane, zeci, poate sute de milioane de oameni. Sunt trei minute. Din aceste trei minute…

- Dupa finalizarea proiectului ”Nord Stream 2”, gazul rusesc va ajunge în Europa de Vest fara a tranzita teritoriul Ucrainei. Aceasta înseamna ca statele din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova, ramân fara gaze naturale. Pentru a evita acest risc, țarile vizate trebuie…