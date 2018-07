Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data in Romania, dupa foarte multi ani, cand pietele sunt si supermarketurile sunt pline de tomate romanesti, afirma ministrul Agriculturii, Petre Daea, subliniind ca nu exclude existenta unor nereguli in sistemul de aprovizionare si in cel de comercializare al rosiilor, insa intregul…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan au participat, ieri, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. In prezent…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca agricultura este un domeniu strategic pentru Romania, dar nu se poate vorbi de eficienta si competitivitate in acest sector fara un sistem de irigatii bine pus la punct. Ea participat, alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, si presedintele…

- Premierul Viorica Dancila a inaugurat astazi, alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, un sistem modern de irigașii, in Haret, Vrancea.Citește și: PANICA si FLACARI pe A1. O masina a luat foc in mers "Este o investiție foarte importanta, putem vorbi de argicultura ca de un domeniu…

- Romania este una dintre tarile care au cele mai curate culturi, dat fiind faptul ca numarul de tratamente este redus, iar cantitatea de substante ce se aplica se face intr-o doza moderata, a declarat, la Targoviste, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Petre Daea. Acesta a mai sfatuit consumatorii…

- "In tot ce am fost afara, m-am dus in piete - am fost in Franta, m-am dus sa vad piata din Paris, am fost in Polonia, am fost sa vad piata, am fost la Bruxelles, am vazut piata din Bruxelles, am fost la Luxemburg, m-am dus la bulgari in piata. Nimeni nu are produsele noastre. Niciunul, retineti ce…

- Productia agricola este una dintre cele mai bune din UE, dar recoltele nu pot fi consumate din cauza efectivului redus de animale, astfel ca Romania este „rupta din punct de vedere agricol, structural”, iar „drumul corect este zootehnizarea tarii”, a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Guvernul va inființa Casa de Comerț a Romaniei, prin care fermierii vor putea sa iși vanda produsele catre stat, pe intreg anul și la același preț. Anunțul a fost facut, miercuri, la Antena 3, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a menționat ca aceasta instituție va avea un capital la inceput de o…