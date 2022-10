Petre Daea a spus ca prețul carnii de porc in Romania este cel mai mic din Uniunea Europeana. Declarațiile vin in contextul in care agricultorii anunța prețuri duble pentru kilogramul de carne de porc. Ministrul Agriculturii a precizat ca, de altfel, in Romania sunt „cele mai mici” prețuri la produsele agricole. Cat va costa 1 […] The post Petre Daea ne ureaza "Pofta buna!" de Sarbatori: pretul carnii de porc, o surpriza pentru toata lumea! first appeared on Ziarul National .