Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un proprietar de benzinarie, care se lupta cu probleme financiare, toate visele lui s-au implinit cand 5 milioane de lire sterline au aparut in contul sau bancar. Ceea ce a fost inițial un imprumut de 52.000 de lire sterline a fost adaugat de cateva zerouri de catre un funcționar de banca amețit,…

- Ei sunt cei mai urmariți TikTok-eri din lume! Platforma cu cea mai rapida creștere, cu peste 2 miliarde de utilizatori, le-a facut cu ochiul multor creatori de conținut dar și multor celebritați care se intrec in filmulețe. Daca la noi cel mai cunoscut și urmarit cont TikTok, Andra Gogan (@andragogan),…

- Sotheby’s Dubai a dezvaluit un diamant “extrem de rar”, de culoare roz intens, care se așteapta sa se vanda cu peste 21 de milioane de dolari cand va fi scos la licitație luna viitoare. Denumit Williamson Pink Star, are 11,15 carate și a fost certificat ca fiind „intern impecabil” și „fancy vivid”…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe un cont bancar in valoare de circa 5 milioane de lei, in baza delegațiilor procurorilor, saptamina trecuta. Contul a fost indisponibilizat intr-un caz de delapidare a averii straine. La moment, ARBI are in examinare…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe un cont bancar in valoare de circa 5 milioane de lei, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Contul a fost indisponibilizat intr-un caz de delapidare a averii straine. La moment, ARBI are in examinare…

- Pacanelele sunt foarte variate ca tematica, grafica sau structura, dar toate functioneaza pe acelasi mecanism Random Number Generator, care, in momentul actionarii butonului de rotire, genereaza un numar pentru fiecare rola, iar simbolurile sunt ordonate in functie de acel numar. In acelasi timp, totalul…

- Milioane de romani au aleg sa-și paraseasca țara pentru o situație mult mai buna, insa se pare ca acum probleme sunt extrem de grave in ceea ce privesc facturile la energie. Aproape o treime din locuitorii statului vor trai la limita saraciei in aceasta iarna din cauza prețurilor extrem de mari la facturi.

- O veste buna de la Comisia Europeana: Romaniei i-a fost rambursata suma de 79,06 milioane euro, bani corespunzatori plaților efectuate de APIA in luna iunie catre fermierii romani. „Fermierii romani primesc fonduri europene pentru a-și finanța culturile. Ieri, 3 august 2022, Comisia Europeana a rambursat…