Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cele mai importante proiecte, care a capatat și o importanța strategica in contextul secetei pedologice instalate in ultimii in zona de sud-est a țarii, este Canalul Siret-Baragan, un proiect fabulos, care ar schimba radical o zona a tarii, Baraganul. Din pacate, acest proiect a fost abandonat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca trebuie pregatit si anul agricol urmator, precizand ca peste cateva zile va incepe semanatul culturilor de toamna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un val de scumpiri este asteptat in Romania. Preturile vor creste din cauza secetei extreme cu care se confrunta tara noastra, dar si intregul continent. Fermierii trag semnale de alarma si spun ca cele mai afectate de lipsa ploilor sunt culturile de porumb si de floarea soarelui. Din cauza secetei…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea a venit sambata la Cluj, intr-o vizita de lucru, pentru a discuta direct cu fermierii, pe camp, despre efectele secetei. Vizita a inceput la o ferma de legume din Comuna Florești, unde se produc roșii, insa marea preocupare a ministrului este sistemul de irigații din…

- „In momentul acesta va spun asa: ca in 30 de ani de zile s-au facut si lucruri bune. S-au facut lucruri bune, cum avem astazi un milion cinci sute de mii astazi se iriga. Ati auzit dumneavoastra ca se iriga astazi? V-am spus si va spun exact cat sunt: 883.000 de hectare sunt contracte de irigare astazi,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a primit critici dure dupa ce a mers in județul Braila, unde a intrat intr-un canal de irigatii plin de apa. Deputatul Alexandru Popa, presedintele PNL Braila, a catalogat gestul acestuia drept "o circoteca ieftina". "Vino cu lucruri concrete, nu veni doar de dragul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca a vizitat mai multe județe din țara afectate de seceta și in unele zone culturile agricole sunt compromise total. El a dat exemplul Buzaului, unde „e numai praf”. Intrebat despre situația creata de seceta in Romania, Petre Daea a spus, marți, la Antena 3,…

- Fostul premier Victor Ponta semnaleaza, intr-o postare pe Facebook, faptul ca in timp ce culturile romanești sunt compromise din cauza secetei, campiile maghiare sunt verzi pentru ca Ungaria folosește apa importata din Romania. „In 2014 am adoptat o Lege speciala pentru irigatii si am lansat ( impreuna…