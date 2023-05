Petre Daea, “junele” social democrat Zilele acestea am prezentat public ceea ce Europa deja știa, faptul ca, pentru prima data in istoria Uniunii Europene, un ministru iși strecoara soția in delegația oficiala pentru a participa la o ședința a Consiliului de miniștri. Și nu doar la o ședința ci … la toate! Da, inca o “nefacuta” romaneasca! Oare de ce trebuie sa platim noi toți pentru impertinența unora? De ce? Pentru ca ACCEPTAM! Pentru cei care nu sunt familiarizați cu ceea ce reprezinta un Consiliu de miniștri la nivelul UE, trebuie sa fac cateva precizari. Consiliul de miniștri reprezinta forul de dezbatere și decizie al miniștrilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

