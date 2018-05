"In tot ce am fost afara, m-am dus in piete - am fost in Franta, m-am dus sa vad piata din Paris, am fost in Polonia, am fost sa vad piata, am fost la Bruxelles, am vazut piata din Bruxelles, am fost la Luxemburg, m-am dus la bulgari in piata. Nimeni nu are produsele noastre. Niciunul, retineti ce va spun, nu ne ia niciunul. A, ne ia la preturi, la doua: lapte si produsele din lapte si la fructe. Incolo, si cu preturile sunt deasupra, dar cu calitatea toata-i jos", a afirmat ministrul Daea.