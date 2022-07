Stiri pe aceeasi tema

- Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an, in multe zone din tara, iar in prezent in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, a declarat, pentru Agerpres , ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Culturile prasitoare din acest…

- Olt, Dolj, Teleorman si Braila sunt cele patru județe unde nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres. Totodata, culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta, a mai spus ministrul sambata,…

- Suprafata totala afectata de seceta este de 89.605 ha, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 19 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-un comunicat, informeaza AGERPRES . Situatia suprafetelor la culturile calamitate se raporteaza zilnic pe baza proceselor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare meteo Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat pentru judete din vestul si nord-vestul Romaniei si Cod galben de caldura si disconfort termic ridicat pentru judete din sudul, estul si o parte din centrul tarii.…

- Noua judete au obtinut anul trecut randamente de peste cinci tone de grau la hectar, judetul Timis situandu-se pe primul loc cu 5.530 kg/ha, in timp ce in regiunea Sud-Muntenia, unde sunt incluse judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita si Prahova, s-a obtinut cea mai mare cantitate de…