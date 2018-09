Jurnalistul Radu Tudor a vorbit despre acest subiect la Antena 3.

”Ați facut o afirmație nedorita la precedenta noastra intalnire. Cred ca nu a fost deloc potrivita. Eu cer, din nou, scuze, ca atunci nu am intrerupt și nu am pus la punct ideea exprimata in mod greșit de ministrul Petre Daea. Facem greșeli, suntem oameni. Am cerut scuze public. Am o relație cu totul speciala cu reprezentanți ai poporului evreu. Am prieteni foarte apropiați și nimeni nu poate face comparație cu suferința inimaginabila la care a fost supus acest popor. Afirmația a fost un accident”, a zis Radu Tudor.