Un act normativ care prevede noile sancțiuni și proceduri pentru activitațile de protecție a plantelor, pus in dezbatere publica de ministerul Agriculturii, a declanșat un adevarat razboi intre fermieri și ministrul Petre Daea. Fermierii spun ca statul vrea sa ii determine sa renunțe la pamanturi, in timp ce ministrul le transmite ca avem nevoie de […]