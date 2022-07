Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National, pentru a stabili cine va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui […] The post Petre Daea, din nou ministru al Agriculturii. Unanimitate in PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .