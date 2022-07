Stiri pe aceeasi tema

- Duminica cu mult soare, dar și cu vijelii. Sunt sub avertizare Cod portocaliu județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași și Constanța. Alte judete, printre care si caras Severin sunt sub Cod Galben. In aceste zone,…

- Codul portocaliu intra in vigoare, duminica dimineața, și este valabil pana in aceasta zone. 16 județe situate in partea de sud a țarii se afla sub avertizare de tip cod portocaliu, iar temperaturile se vor situa in jurul a 40 de grade Celsius. Meteorologii au anunțat ca azi sunt așteptate și vijelii.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui, sambata si duminica, in intervalul orar 10:00 – 20:00, restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone in judetele: Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinti, Caras – Severin,…

- Sambata și duminica (23 – 24 iulie), in intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t in județele: Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș – Severin, Timiș, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare. Aceste restricții…

- Zece județe din țara vor fi vineri și sambata sub avertizare Cod portocaliu de canicula. Potrivit ANM, avertizarea Cod Cod portocaliu vizeaza județele Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Meteorologii anunța ca in aceste zone valul de caldura se va…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben și portocaliu de canicula și disconfort termic ridicat, valabile in mari parți din țara pana duminica. Șeful DSU Raed Arafat a anunțat, joi, intr-o conferința de presa a fost aprobat un set de masuri generale aplicabile in…

- Bujorul romanesc devine imaginea tarii in lume. Senatul a adoptat, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa prin care bujorul a fost declarat floarea naționala a Romaniei. Propunerea legislativa adoptata de Senat prevede ca autoritațile administrației publice locale vor organiza…

- Brasovul este lider in topul judetelor in ce priveste procentul populatiei care a recurs la autorecenzare. Peste 45% din populația județului s-a autorecenzat la Recensamantul 2022 , care se desfașoara pana pe 15 mai. Recensamantul populatiei și al locuințelor continua in Romania, iar cu o saptamana…