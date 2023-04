Petre Daea, despre tăierile bugetare: 'Eu nu sunt niciodată cu cuţitul la mine' Ministrul Agriculturii Petre Daea e precizat ca nu este adeptul taierilor salariale ale bugetarilor sau a restructurarilor, in vederea reducerii cheltuielilor la buget si a adaugat ca nu este niciodata cu cutitul la el. Acesta a mai precizat ca este preocupat de munca si de rodul muncii, nu de taieri. „Eu cu cutitul nu sunt niciodata cu el la mine. Sunt cu instrumentele care imi asigura sa fac mai mult, sa realizez mai mult. Nu ma preocupa taierile, ci ma preocupa munca si rodul muncii. Iar rodul muncii il cautam la fiecare si il gasim, in conditiile in care avem si dorinta dar si fapta cu noi”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Petre Daea e afirmat vineri, intr-o intervenție la Antena 3, privind reducerea cheltuielilor de buget, ca nu este adeptul taierilor salariale ale bugetarilor și nici al restructurarilor, ci este mai degraba preocupat de „munca si de rodul muncii”.

- „Eu cu cutitul nu sunt niciodata cu el la mine. Sunt cu instrumentele care imi asigura sa fac mai mult, sa realizez mai mult. Nu ma preocupa taierile, ci ma preocupa munca si rodul muncii. Iar rodul muncii il cautam la fiecare si il gasim, in conditiile in care avem si dorinta dar si fapta cu noi”,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica la Prima News, despre o posibila schimbare a sa la rotativa guvernamentala, ca el vrea sa munceasca la varsta lui si o sa munceasca pana oi inchide ochii. Nu am nicio restanta. Nimic!, a mai afirmat el.”Toata lumea intreaba, te schimba, eu vreau…

- Marius Budai, ministrul muncii a anuntat sambata, la Antena 3, ca pensiile pe card au fost virate de vineri, iar cele care sunt aduse de factorul postal vor fi incasate pana cel tarziu in 11 aprilie. De asemenea, voucherele de alimente vor fi distribuite pana in 13 aprilie, pentru ca beneficiarii sa…

- Bucataria profesionala necesita o serie de instrumente si echipamente de inalta calitate pentru a putea functiona eficient si a produce mancare de calitate superioara. De la oale si tigai pana la masini de tocat si cutite de calitate, alegerea potrivita a ustensilelor poate face diferenta intre o bucatarie…

- La nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Mureș, in cursul lunii ianuarie 2023 au fost efectuate 61 de acțiuni de control in domeniul relațiilor de munca. Potrivit unui comunicat de presa remis de conducerea instituției, aspectele vizate de catre inspectorii de munca au fost respectarea legislației…

- Peste 980 de cetațeni ai Ucrainei au fost angajați in cimpul muncii in Moldova. Datele au fost prezentate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), care menționeaza ca, potrivit datelor disponibile la 16.02.2023, primite de la agenții economici, in Moldova au fost angajați 982 cetațeni…

- Organizația Internaționala a Muncii (ILO) a lansat in raionul Soroca un Parteneriat Local de Ocupare (LEP). Acesta va contribui la crearea și formalizarea a circa 200 de locuri de munca, extinderea a 24 de intreprinderi mici sau micro și lansarea a 26 de afaceri in diverse sectoare, transmite moldpres.md.…