Petre Daea a fost intrebat, marti, la Antena 3, despre seceta din tara si daca era situatia diferita in cazul in care Romania avea un sistem de irigatii. “Da, in suprafetele posibile de irigat – ca Romania nu poate sa irige intreaga suprafata a tarii, insa este un regret al nostru si in primul rand al meu, pe care l-am consemnat la fata locului vazand pierderile de cultura si, evident, chinurile pe care le au fermierii, in conditiile in care in acest moment dificil s-au indreptat asupra lor si conditiile climatice si scumpirea inputurilor din agricultura”, a afirmat ministrul Agriculturii. …