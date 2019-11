Stiri pe aceeasi tema

- MARAMURES: Rezultate partiale ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Vezi ce scoruri au obținut Klaus Iohannis si Viorica Dancila in turul 2 Potrivit informatiilor noastre scorurile partidelor la ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 in Maramures, dupa numararea a 30% din sectiile de votare sunt : Klaus Iohannis: 72,50%…

- Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a venit la sediul partidului cu produse traditionale: rosii, branza si ceapa. Liderii PSD sunt negri de suparare: Viorica Dancila e la distanta insurmontabila de Klaus Iohannis, sustin surse politice pentru Adevarul. Social-democratii pregatesc debarcarea…

- Atmosfera din sediul PSD, situat in centrul Capitalei, e una de tristețe și resemnare din cauza sondajelor care arata un rezultat foarte slab pentru Viorica Dancila la prezidențiale, potrivit surselor din partid, citate de G4media. Singurul care a incercat sa le ridice moralul pesediștilor a fost Petre…

- Lideri PSD discuta la sediul central al partidului, in prezența candidatului la prezidențiale, despre prezența la urne și mobilizarea electoratului social-democrat. La sediul PSD se afla Lia Olguța Vasilescu, șeful campaniei PSD, secretarul general Mihai Fifor, președintele executiv Eugen Teodorovici,…

- Senatorul PNL Neamt Eugen Tapu-Nazare a declarat, vineri, ca romanii au sanctionat dur PSD pe 10 noiembrie pentru ineficienta actualului administrativ si pentru "exercitarea toxica a puterii", iar votul din primul tur a aratat ca alegatorii vor politicieni eficienti si responsabili. Parlamentarul…

- Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, a emoționat-o pe Viorica Dancila, la prima ei conferința de presa dupa ce a pierdut mandatul de premier. La sediul PSD, Daea s-a dus cu un buchet de flori pe care i l-a dat șefei de partid, in aplauzele celorlalți lideri social-democrați.Vizibil…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat vineri, la Satu Mare, ca sansele de a ajunge presedinte "sunt foarte mari", potrivit Agerpres. Dancila a fost cu ministrul Apararii, Gabriel Les si ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o vizita in piata Somes din municipiul…

- 'Cred ca sansele sunt foarte mari, pentru ca eu chiar cred in oameni si chiar cred in poporul roman si cred ca aceasta tara merita mult mai mult din partea presedintelui Romaniei. In primul rand merita un presedinte care sa-i uneasca pe romani si nu sa-i dezbine, merita un presedinte care sa fie…