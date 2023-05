Toata presa din Romania a scris, in ultima saptamana, despre problema legumelor toxice depistate in judetul Buzau. Insa, ministrul Agriculturii, Petre Daea, ii liniștește pe romanii ingrijorați de acest scandal. El le-a transmis consumatorilor ca autoritatile din Romania controleaza foarte strict produsele agricole care circula pe piata locala, iar incidentul cu legumele de la Buzau … Articolul Petre Daea despre scandalul legumelor de la Buzau: Sunt oameni care au inșelat fermierii apare prima data in Opinia Buzau .