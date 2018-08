Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. "Ordinul dat pentru combaterea pestei porcine africane nu vizeaza sub nicio forma distrugerea sau arderea culturilor agricole, se refera doar la zonele unde aparut un focar de pesta porcina africana la porcul mistret, dar numai in cazul in care acesta este gasit in cultura. Este un ordin…

- Fermierii nu vor putea recolta culturile din zonele prin care au trecut mistretii infectati cu pesta porcina, in schimb vor fi obligati sa le arda, a decis ministrul Agriculturii. Proprietarii de terenuri trebuie sa detina dispozitive pentru imprastierea substantelor dezinfectante si sa dezinfecteze…

- Creste numarul focarelor de pesta porcina africana Foto: Agerpres. Numarul focarelor de pesta porcina africana este de aproape 580, în 100 de localitati din opt judete, potrivit celui mai recent bilant al autoritatilor. Pâna în prezent au fost sacrificati peste 78.000…

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…

- Autoritatile au anuntat ca ofera recompense vanatorilor care ajuta la depistarea si ucidere porcilor mistreti bolnavi, avand in vedere ca acestia sunt principalul vector de raspandire a bolii pe teritoriul tarii. Toti proprietarii de porci domestici care vor avea de suferit din cauza molimei vor fi…

- DSVSA a anuntat ca vineri, 29 iunie 2018, s-a aprobat Strategia de Supraveghere, Prevenire si Control a Pestei Africane Porcine, dupa aparitia, in judetele Tulcea si Satu-Mare, a cazurilor de pesta porcina africana, atat la porcii mistreti, cat si la cei din gospodariile populatiei.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat, luni, prezenta pestei porcine africane (PPA) în patru gospodarii private din satele Ceatalchioi si Salceni, comuna Ceatalchioi din Delta Dunarii, în judetul Tulcea.

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat. Virusul a infectat 22 de porci dintr-o gospodarie din satul Mereni, Anenii Noi. Virusul a ajuns in sat dupa ce niste persoane au adus carne din Ucraina.