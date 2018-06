Petre Daea, despre campania ''Alege oaia!'': Consumul de carne de oaie a crescut cu 104% Ministrul Agriculturii a subliniat ca "Alege oaia!" se deruleaza foarte bine si, dupa ce a vizitat standurile de la Slatina si a discutat cu fermierii, s-a declarat multumit de ce a vazut si a observat ca "sunt multe lucruri de rezolvat in zona".



Petre Daea a amintit ca programul "Alege oaia!" a inceput in judetul Olt. Ministrul a aratat ca prin programul "Lana" au fost colectate peste 6.000 de tone de lana, cea mai mare parte din cantitate ajungand la export.



"A crescut consumul (de carne de oaie n.r.). 104% cresterea consumului de carne de oaie in Romania si cresterea interesului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

