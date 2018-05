Petre Daea, declarație care pune România PE JAR! Prezent la Conferința Capital – Agricultura 2018, ministrul Petre Daea a declarat ca sistemul de irigații este foarte important și ca acesta a inceput sa se dezvolte atragand insa atenția ca fermierii trebuie sa gaseasca soluții pentru a prelua apa de pe canalele statului. „Am demolat prea mult in aceasta tara. Sistemul de irigatiii este o marturie. In fiecare zi se face ceva bun in Romania si trebuie sa stim asta. In sistemul de irigatii sunt multe de facut, dar in sfarstit se face ceva. Se construieste. Se asigura apa gratuit de catre stat, pe banii statului si ai Uniunii Europene. Vrem sa raspundem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a declarat in cadrul Conferinței Capital – Agricultura 2018 ca in Romania trebuie majorate efectivele de animale și pasari pentru ca astfel sa fie consumata in țara producția majora de porumb pe care o avem.

- Prezent la Conferința Capital – Agricultura 2018, ministrul Petre Daea a declarat ca sistemul de irigații este foarte important și ca acesta a inceput sa se dezvolte atragand insa atenția ca fermierii trebuie sa gaseasca soluții pentru a prelua apa de pe canalele statului.

- Romania, Cehia si Ungaria au blocat o declaratie comuna a Uniunii Europene de condamnare a mutarii Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza postul israelian Canal 10, care citeaza surse diplomatice.

- Romania, Cehia și Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declarații comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit postului israelian Channel Ten, care citeaza surse diplomatice, informeaza site-ului cotidianului Times of Israel, citat…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri dupa-amiaza, la Constanta, ca a vazut in raportul GRECO ca sunt si alte tari care au coruptie, iar aceasta nu este o specialitate a Romaniei. “Am vazut zilele trecute un raport, parca facut de GRECO, cu privire la lupta impotriva coprutiei. Am vazut…

- La finele lunii martie a avut loc in București conferința „Dezvoltarea zonelor rurale prin intermediul PAC. Oportunitați de finanțare din domeniul agriculturii și dezvoltarii rurale“, organizata de EurActiv Romania cu sprijinul Uniunii Europene. Conferința a facilitat discuții și dezbateri printre beneficiarii…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Deja este un fapt bine-cunoscut… La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania va prelua, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. „Deținerea Președinției Consiliului UE va fi o premiera pentru țara noastra și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a indeplini…