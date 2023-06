Petre Daea declară război ciorilor după episodul „cormoranii” Petre Daea a gasit principala problema a fermierilor romani, ciorile! Ministrul spune ca pasarile produc pagube uriașe in culturile de porumb și pepeni. „Dupa cormorani, trebuie ciorile sa le urmarim”, a spus oficialul de la Agricultura in timpul unei vizite in teritoriu. „Fac rau culturilor. Am fost la Dabuleni și era un fermier care plangea: „Domnule ministru, nu mai pot. Zi și noapte stau aici. Noaptea sa irig, ziua sa ma apar de ciori. Uitați, am pepeni aici, cum incepe sa se faca fructul cum mi l-a luat cu ciocul și mi l-a mancat. Eu muncesc degeaba. Eu muncesc pentru ciori?”, a povestit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

