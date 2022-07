Petre Daea: ”De doi ani, în sistemele de irigații nu s-a făcut aproape nimic” Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, susține ca nu s-a investit suficient in ultimii ani in sistemele de irigații, iar acest lucru se vede acum, in perioada de seceta pe care o traverseaza numeroase regiuni din țara. ”De doi ani de zile in sistemele de irigații nu s-a facut aproape nimic. Am regasit aceeași stare de lucru pe care am lasat-o in 2018. (…) Intr-un cuvant, la PNRR sa punem in stare de funcționare sistemul cu banii pe care ii avem, acești bani repartizați din bugetul statului. Legea prevede peste un miliard de euro și din acest miliard s-a consumat aproape un sfert. Lucrurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

