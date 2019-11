Petre Daea: Cormoranii mănâncă mai mult peşte decât românii Cormoranii mananca mai mult peste decat romanii, efectivul de pasari a crescut foarte mult, iar acum ne aflam in situatia de a interveni, a declarat, duminica, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie telefonica la Digi24, potrivit Agerpres. "Cormoranii mananca mai mult peste decat romanii. Peste 20.000 - 30.000 tone in functie de efectiv. Efectivul de pasari a crescut foarte mult, iar acum ne aflam in situatia de a interveni. Solutia este reducerea efectivelor de pasari in asa fel incat echilibrul sa fie respectat. Este pacat sa lasam la voia intamplarii aceasta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cormoranii mananca mai mult peste decat romanii, efectivul de pasari a crescut foarte mult, iar acum ne aflam in situatia de a interveni, a declarat, duminica, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie telefonica la Digi24. „Cormoranii mananca mai mult peste decat romanii.…

- "Cormoranii mananca mai mult peste decat romanii. Peste 20.000 - 30.000 tone in functie de efectiv. Efectivul de pasari a crescut foarte mult, iar acum ne aflam in situatia de a interveni. Solutia este reducerea efectivelor de pasari in asa fel incat echilibrul sa fie respectat. Este pacat sa lasam…

- Cormoranii mananca mai mult peste decat romanii, efectivul de pasari a crescut foarte mult, iar acum ne aflam in situatia de a interveni, a declarat, duminica, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie telefonica la Digi24. "Cormoranii mananca mai mult peste decat romanii.…

- Deputatul PSD Alexandru Stanescu, unul dintre coinitiatorii proiectului care include cormoranul mare printre speciile pentru care este permisa vanatoarea, a declarat ca aceasta specie s-a "inmultit foarte mult" in tara noastra, consumand aproximativ 20.000 de tone de peste anual, informeaza Agerpres.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri, cand Guvernul se va intruni in sedinta, scrie Agerpres. "Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate…

- Guvernul va aproba cuantumul platilor directe din sectorul vegetal si zootehnic, subventii care vor fi platite agricultorilor incepand cu 16 octombrie, a informat, miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila."Suntem in al treilea an consecutiv cu rezultate foarte bune din punct de vedere agricol.…

- S-a dat startul celei de-a paisprezecea ediții a festivalului „Toamna Buzoiana”, eveniment organizat de catre Primaria Municipiului Buzau, Consiliul Județean Buzau și Direcția Agricola. Deschiderea oficiala a avut loc ieri, la ora 17:00, in prezența ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre…

- Potrivit sursei citate, premierul a subliniat deschiderea Guvernului pentru un parteneriat cu reprezentantii patronatelor, in vederea stimularii investitiilor si pentru asigurarea unui mediu economic dinamic, concurential, care sa aduca bunastare. 'Imi doresc sa dezvoltam un dialog aplicat si pragmatic…