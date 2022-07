Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca nu recomanda micilor fermieri rationalizarea apei, argumentand ca cu hrana nu i de joaca.Intrebat, la finalul Comitetului Politic National al PSD, daca le va recomanda micilor fermieri sa foloseasca apa cu mai multa atentie, Daea…

- Petre Daea va prelua portofoliul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Conducerea PSD a votat, miercuri, in unanimitate, in sedinta Consiliului Politic National, ca Daea sa fie titularul de la Agricultura. PSD s-a reunit, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta Consiliului Politic National,…

- Presedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din functia de ministru al Agriculturii si a semnat decretul pentru numirea ca ministru interimar a lui Sorin Grindeanu, a anunțat Administratia Prezidentiala. Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis,…

- Fermierii ale caror culturi au fost distruse de furtunile din ultimele zile vor primi ajutor financiar. Este anuntul ministrului Agriculturii, care promite ca la nivel national va fi constituita o comisie pentru evaluarea pagubelor. „Am dat o dispozitie, chiar dimineata, inainte sa vin aici, sa inventariem…

- Guvernul va dubla alocatia zilnica a fiecarui elev pariticipant la olimpiade nationale si va majora semnificativ valoarea premiilor pentru elevii care castiga olimpiadele la acest nivel a anunțat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, care s-a intalnit, impreuna cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu,…

- Parlamentarii au dat unda verde primelor masuri din pachetul anunțat de liderii coaliției – creșterea salariului minim in agricultura și industria agro-alimentara la 3.000 lei și majorarea normei de hrana pentru pacienți. Camera Deputaților a votat miercuri, in calitate de camera decizionala, primele…