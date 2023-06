Cea mai grea desparțire de portofoliu a fost la Ministerul Agriculturii. Petre Daea a facut spectacol așa cum numai el știe. Florin Ionut Barbu a primit un cadou cu activitatea lui Daea, dar și o palma prietenește pe obraz cu ”Te pupa tata!”. In cadrul ceremoniei de predare-primire a mandatului, Fostul ministru al Agriculturii si […] The post Petre Daea, catre noul ministru al Agriculturii: „Te pupa tata! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .