Stiri pe aceeasi tema

- Daea, bilanț în plin scandal privind gestionarea pestei porcine! Ministrul Agriculturii, Petre Daea, va sustine marti o conferinta de presa în cadrul careia va face un bilant al programului de guvernare pe acest sector si va prezenta recolta de cereale

- Ordinul semnat chiar de el insuși arata ca ministrul Daea n-a spus adevarul la televiziuni cand a negat distrugerea plantelor! Seara cand ministrul Agriculturii s-a desparțit de propria logica de Catalin Tolontan Marți, la pranz, ministrul agriculturii a sunat-o pe jurnalista Mirela Neag. Libertatea…

- Ministrul Agriculturii le promite fermierilor afectati de virusul pestei porcine despagubiri. Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane, pentru ca suntem in stare sa producem urgent si sa inlocuim aceste pierderi, a anuntat ministrul

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca pesta porcina este un virus care „nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula”, el precizand ca situatia focarelor din teritoriu va fi analizata in cursul zilei la o intalnire cu premierul Viorica Dancila.

- CNCD s-a autosesizat in cazul ministrului Daea, dupa declarația despre Auschwitz. Anunțul a fost facut de presedintele CNCD, Asztalos Csaba, pentru Agerpres . „Deocamdata am facut o autosesizare astazi (joi – n.r.) si o sa urmeze o procedura in care-l invitam pe domnul ministru Daea. (…) Nu putem sa…

- Adrian Zaharia, șeful APIA Cluj, se afla la Beliș, la cabana lui, alaturi de mai mulți prieteni, când a decis sa iasa singur pe lac cu barca. În barca acestuia au fost gasite sticle, semn ca ar fi fost într-o avansata stare de ebrietate. În…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat miercuri pe o retea de soclializare ca fenomenele meteorologice nefavorabile si grindina, au generat pierderi „extraordinare de productie”, pentru fermierii care detin culturi de rapita.

- Romania a solicitat UE sprijin pentru compensarea unor fermieri Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: arhiva Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a solicitat, la Bruxelles, sprijin financiar concret pentru fermierii români afectati de virusul pestei porcine africane si de masurile…