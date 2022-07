Stiri pe aceeasi tema

- Paunescu a vorbit despre Parteneriatul Strategic SUA-Romania. Acesta a dezvaluit ca "exista oameni care au facut spionaj impotriva SUA din partea Romaniei, pe banii romanilor". The post Bobby Paunescu: Exista oameni care au facut spionaj impotriva SUA din partea Romaniei, pe banii romanilor appeared…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit, duminica seara, despre Parteneriatul Strategic cu Statele Unite The post Bobby Paunescu, despre Parteneriatul Strategic SUA-Romania: Trebuie desecretizat acest dosar de urgența – Dezvaluiri explozive appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Politia de Frontiera anunta ca 12.570 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, in scadere cu 2,6 % fata de ziua precedenta. The post Politia de Frontiera: 12.570 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, in scadere usoara fata de ziua precedenta appeared first on Realitatea de Mureș.…

- Mariu Budai a vorbit despre motivele pentru care intarzie voucherele sociale in valoare de 700 de lei The post Ministrul Muncii, anunțul MOMENTULUI: de ce intarzie voucherele sociale și cand ar putea ajunge ajutoarele la oameni. Ce ii raspunde lui Cițu appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Ministrul Agriculturii a avut o intalnire cu fermierii cultivatori de sfecla de zahar The post Cultivatorii de sfecla de zahar, determinați sa poarte negocieri pentru preluarea fabricii de zahar de la Luduș appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cultivatorii de sfecla de zahar, determinați…

- Gruparea de hackeri ameninta ca, daca romanul nu este eliberat in 48 de ore, va „distruge" Romania, Marea Britanie si Moldova The post Hackerii pro-rusi de la Killnet cer eliberarea romanului retinut in Marea Britanie: Ei ameninta ca vor DISTRUGE Romania appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii de gimnaziu care sunt olimpici ar putea intra la liceu fara a mai susține Evaluarea Naționala. The post Elevii de gimnaziu olimpici ar putea intra la liceu fara Evaluare Naționala! Anunțul facut de Ministrul Educației appeared first on Realitatea…

- Fostul director Romgaz a explicat cum s-a ajuns la retragerea Romaniei din proiectul sistemului independent de gaze naturale The post CULISELE STATULUI PARALEL: Fostul director Romgaz Adrian Volintiru despre cum a ratat Romania șansa de a nu depinde de gazul rusesc appeared first on Realitatea de Mureș.…