Petre Daea anunță că nu mai există apă pentru irigații în trei județe. La Zimnicea o parte din vadul Dunării s-a transformat în plajă Petre Daea a transmis, printr-un mesaj publicat duminica seara pe Facebook, ca nu mai exista apa pentru irigații in Teleorman, Olt și Dolj. Ministrul Agriculturii a mai spus ca bani exista dar ”sa nu mai irosim timpul”, vorbind despre Programul Național de Reabilitare a Sistemului de Irigații in perioada 2022-2027, aprobat de Parlament. Daea a mai descris cum s-au retras apele și cum o parte din vadul Dunarii s-a transformat in plaja la Zimnicea. Mesajul integral al lui Petre Daea Din nefericire, in Teleorman, Olt și Dolj nu mai avem apa pentru a iriga! Din cauza faptului ca nivelul Dunarii a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

