- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca in fiecare an „agricultura se desfasoara sub zodia riscului", el admitand ca nu doar anul acesta, ci in fiecare an vor exista pierderi in acest domeniu, dar ca cei care lucreaza in agricultura isi asuma riscurile. „Agricultura se desfasoara sub zodia riscului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, recunoaște ca este un moment dificil pentru fermieri, iar suma alocata de la Uniunea Europeana cu titlul de despagubiri este mica, insa promite ca „vor mai veni sume in aceasta directie”.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca este un moment dificil pentru fermieri, iar suma alocata de la Uniunea Europeana cu titlul de despagubiri este mica, insa "vor mai veni sume in aceasta directie", relateaza Agerpres.

- Petre Daea vine cu vești bune. Ministrul Agriculturii anunța ca banii europeni care au ajuns la fermieri pana la acesta data depasesc 1,56 miliarde de euro. “In fiecare an noi producem in tara in jur de 3 miliarde (euro n.r.), iar pana la aceasta data am adus in Romania 1,56 de miliarde de euro. Sunt…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, ii asigura pe romani ca nu au motive de ingrijorare atunci cand vine vorba despre produsele alimentare, deoarece prețurile vor fi mai mici in perioada urmatoare.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a avut o intervenție in Parlamentul European, prin care critica decizia UE de a se reduce sau chiar de a renunța la transportul pe termen lung al animalelor vii. Petre Daea consdiera ca revizuirea impusa de instituțiile europene trebuie sa țina cont de realitațile…

- Romania este un important exportator de animale catre tari terte si sustine schimbarile menite sa creasca bunastarea animalelor, dar revizuirea nu trebuie sa limiteze anumite tipuri de transport, a declarat, luni, la Bruxelles, ministrul Agriculturii, Petre Daea, subliniind ca tara noastra nu poate…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat miercuri, la Bistrita, ca perspectivele pentru anul agricol 2023 sunt bune, iar in unele zone, avand in vedere temperaturile ridicate, ar putea fi devansate insamantarile de primavara, relateaza Agerpres. Ministrul a subliniat ca este…