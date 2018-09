Stiri pe aceeasi tema

- L.R. In aceste zile, in aproape toate cele noua sate ale comunei Rifov se afla in plina desfasurare lucrari de asfaltare si modernizare a strazilor. Astfel, portiunile de drum degradate, precum si „capetele” de strazi ce sunt doar pietruite vor capata un aspect nou, mult imbunatatit si functional. Lucrarile…

- Gradul de absorbtie pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) ar putea depasi 50% anul acesta, in conditiile in care in anii 2015 si 2016 nu a fost adus in Romania niciun cent, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de…

- Aflata la Iasi pentru a lua parte la seminarul "Israel, mai mult decat inovatie in irigatii", reprezentanta statului Israelul a apreciat ca exprimarea ministrului Agriculturii a fost una "nefericita". "Cred ca utilizarea terminologiei legate de Holocaust, in general, si de Auschwitz, in…

- "Ambasada Statului Israel isi exprima consternarea si dezamagirea cu privire la afirmatiile domnului Ministru al Agriculturii, Petre Daea, care a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovati in lagarul de la Auschwitz. Speram, totusi, ca o astfel de asociere a fost facuta de…

- Ambasada Statului Israel a transmis joi ca isi exprima consternarea si dezamagirea cu privire la afirmatiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, care “a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovati in lagarul de la Auschwitz” si spera ca o astfel de asociere sa fi fost facuta…

- "Ambasada Statului Israel iși exprima consternarea și dezamagirea cu privire la afirmațiile domnului Ministru al Agriculturii, Petre Daea, care a comparat sacrificarea porcilor bolnavi cu uciderea evreilor nevinovați in lagarul de la Auschwitz. Speram, totuși, ca o astfel de asociere a fost facuta…

- Ambasada Israelului arata ca israelienii sunt ”consternați”, dupa ce ministrul Agriculturii din Romania, Petre Daea, a comparat arderea porcilor cu uciderea evreilor nevinovați in lagarul de la Auschwitz.Ambasada Statului Israel iși exprima consternarea și dezamagirea cu privire la afirmațiile…

- Marți, 26 iunie 2018, a avut loc, in prezența reprezentanților Comisiei Europene – Direcția generala pentru agricultura, a VII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR 2014-2020, organizata de Autoritatea de Management, prezidata de ministrul Agriculturii, Petre Daea. Cu acest prilej, Adrian…