Petre Daea: Am dispus la faţa locului să continuăm şi să mărim capacitatea de irigare acolo unde putem efectiv, prin suplimentarea de agregate ”Actul raspunderii guvernamentale m-a indemnat sa folosesc prima secunda de timp pentru a vedea la fata locului ce se intampla. Motiv pentru care, dupa indeplinirea formala a actului constitutional de a depune juramantul (..) spuneam ca este necesar sa vad la fata locului ce se intampla, stiind ca in informarile pe care le primeam de la instritutiile de specialitate, seceta pedologica in Romania era si este o realitate. Dar inginerul agronom trebuie sa se duca acolo si sa vada care este suferinta plantei. Din acest punct de vedere, am putut, de vineri dupa amiaza pana luni dupa amiaza am putut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

