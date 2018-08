Petre Daea: Am dat ordin să ardem câmpurile de porumb prin care…

"Prin ordin de ministru am decis punctual sa se distruga culturile de porumb, dar numai in zonele de focar unde a fost confirmata pesta porcina africana la porc mistreț", a declarat Petre Daea pentru libertatea.

De ce? Pentru ca mistreții, principalii transmițatori de pana acum ai molimei, contamineaza porumbul necules, prin secreții, mancare parțiala și atingere. Apoi, daca porumbul este cules și transformat in hrana simpla sau in hrana procesata pentru gospodarii ori ferme, cereala devine vector de propagare a bolii.



"Sa va explic, ca sa nu se creeze panica in randul oamenilor…