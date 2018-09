Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ii da replica fostului premier Dacian Cioloș și spune ca „ii pare rau ca trebuie sa consume timp” pentru a face acest lucru. „Imi pare rau ca trebuie sa consum timp pentru a raspunde unor acuzatii formulate de un fost ministru al Agriculturii…

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul tuta absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul…

- Romania va fi in stare sa treaca peste acest moment greu in care se afla din cauza pestei porcine africane, daca nu sunt puse zilnic la indoiala procedurile si nu se fac interpretari de tot felul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, adaugand ca pe unii nu-i…

- Productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, desi a fost un an greu, in care "Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme", a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…

- "Din pacate, Guvernul a scapat complet de sub control - pentru ca epidemiile nu raspund la controlul politic - raspandirea pestei porcine africane. Consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, pentru fermierii romani, pentru industria zootehnica si cea alimentara locale. Asa se intampla cand…

- ”Anul acesta, peste tot in Romania, in toate magazinele, dar si in supermarketuri – pentru ca urmaresc – nu a fost un supermarket care sa nu aiba tomate romanesti”, a declarat marti, pentru Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a vorbit si despre o productie record in acest an. El…

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez…

