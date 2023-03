Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce joi a participat la Hotel Rapsodia din Botoșani la conferința ”Oportunitați de finanțare prin Planul Național Strategic 2023-2027”, organizata de Rețeaua Naționala de Dezvoltare Rurala din cadrul Ministerului Agriculturii, ministrul Petre Daea a luat parte la o acțiune similara și la Iași.

- Intrebat despre problemele care apar privind calitatea unor produse care se vand in supermarketuri, ministrul Petre Daea a spus, vineri, la Iasi, ca el este impotriva oricarui produs sintetic si ca ii indeamna pe oameni sa cumpere de la ”romanii nostri”. ”Sunt impotriva oricarui produs sintetic.…

- Președintele PNL Braila ii solicita public, intr-un comunicat de presa, demisia ministrului Agriculturii. Alexandru Popa susține ca Petre Daea a scos din lista unitaților administrativ-teritoriale aflate in zone defavorizate 18 localitați din județul Braila.

- Potrivit acestuia, preturile sunt „de respect fata de munca celor care intorc brazda tarii”, dar si pentru cei care lucreaza in zootehnie.Petre Daea a fost intrebat, joi, daca ne asteptam ca in perioada urmatoare sa scada preturile la alimente.„Ne asteptam la o stagnare și o scadere a preturilor, nu…

- Petre Daea a fost intrebat, joi, la Prima News, daca ne asteptam ca in perioada urmatoare sa scada preturile la alimente. “Ne asteptam la o stagnare si o scadere a preturilor, nu esentiala, dar incet, incet, ati vazut si dumneavoastra piata s-a linistit datorita celor doua aspecte obiective ale pietei.…

- Dumitru Costin, liderul Blocului National Sindical, a spus care sunt vulnerabilitatile Romaniei din punct de vedere energetic si alimentar. Romania a ramas dependenta, in urma inchiderii unor facilitati de producere a energiei, de importurile energetice din strainatate, desi ar fi putut sa-si sporeasca…

- Banala ceapa este un ingredient-cheie in bucataria filipineza. Dar acum, leguma s-a scumpit extraordinar de mult, ajungand sa coste de aproape de trei ori mai mult decat puiul, in Filipine.de scumpa in Filipine incat a devenit marfa de contrabanda Ceapa roșie și alba s-a vandut luni cu pana la 600 de…