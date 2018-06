Petre Daea a luat fonduri europene de peste 5,5 miliarde de euro intr-un an jumatate

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a luat peste 5,5 miliarde de euro de la Uniunea Europeana intr-un an si jumatate, bani europeni care se duc in agricultura si sunt deja in tara, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- "Am luat fonduri europene de peste 5,5 miliarde de euro intr-un an si jumatate. Ii luam pe toti, pentru ca sunt banii romanilor si suntem in stare sa facem acest lucru, iar aceasta datorita faptului ca au inteles toti ce trebuie sa realizam in acest domeniu si s-au depus cererile la timp", a spus…

- Romania este una dintre tarile care au cele mai curate culturi, dat fiind faptul ca numarul de tratamente este redus, iar cantitatea de substante ce se aplica se face intr-o doza moderata, a declarat, la Targoviste, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Petre Daea. Acesta a mai sfatuit consumatorii…

- Miliarde de euro din fonduri europene sunt aproape de a fi pierdute de Romania. Avertismentul vine din partea deputatului PNL de Suceava Ioan Balan, care spune ca acest dezastru financiar trebuie atribuit incompetentei Guvernelor Dragnea si a agendei ascunse a PSD-ALDE.„Romanii trebuie sa ...

- Comisia Europeana a avertizat Ministerul Agriculturii ca trebuie sa respecte regulile privind disciplina financiara in concordanta cu prevederile regulamentelor europene, potrivit unui comunicat transmis, joi, de Daniel Buda. "Domnule ministru Petre Daea, va solicit public demisia ca urmare…

- Romania isi propune sa acceseze in acest an 3,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeana pentru agricultura, fata de 3,3 miliarde de euro anul trecut, insa procedurile greoaie ii descurajeaza pe potentialii beneficiari, a declarat, luni, ministrul de resort, Petre Daea, in cadrul unei conferinte de…

- "Din acestea, 16- vizeaza Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), acesta fiind programul cu cel mai inalt nivel de frauda/corectii/neeligibilitati. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative manifesta un nivel de 18-, iar Programul Operational Sectorial…

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si ...