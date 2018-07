Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a virat in conturile Directiilor Agricole Judetene suma de 150,728 milioane de lei (echivalentul in euro a 32,772 milioane de euro), reprezentand plata beneficiarilor inscrisi in programul de sprijin pentru tomate din Ciclul I, ...

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a virat in conturile Direcțiilor Agricole Județene suma de 150.728.259,60 lei (echivalentul in euro a 32.772.000 euro), reprezentand plata beneficiarilor inscriși in programul de sprijin pentru tomate din Ciclul I. Astfel, la data de 23 iulie 2018, la…

- Consumul de carne de oaie a crescut cu 104% dupa campania ”Alege oaia”, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sambata, la Slatina, informeaza AGERPRES . Ministrul Agriculturii a subliniat ca “Alege oaia!” se deruleaza foarte bine si, dupa ce a vizitat standurile de la Slatina…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a indemnat pe fermieri sa irige terenurile, mentionand ca in prezent canalele de irigatii sunt umplute cu apa, pe cheltuiala statului, pe o distanta de peste 1.600 de kilometri, iar agricultorii beneficiaza de apa gratuit. Petre Daea a mentionat ca in prezent fermierii…

- Fermierii romani au irigat o suprafata de 508.000 hectare de teren agricol in 2017, o suprafata de peste 6 ori mai mica decat cea irigata in anul 1989, cand Romania uda circa 3,2 milioane de hectare, potrivit statisticilor oficiale. „Dupa 1989 multi dintre romanii nostri au luat barosul,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus sambata, la Bistrița, ca marți la ora 24.00, cand se incheie perioada de depunere a solicitarilor pentru subvenții, va ”suda” ușile la APIA, iar fermierii care nu au ajuns in timp util nu vor mai beneficia de alocari de sume in acest an.Ministrul…

- Joi, 10 mai, Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut o vizita de lucru in județul Dambovița, care a debutat cu o deplasare in Piața 1 Mai din municipiul Targoviște. Programul a continuat cu o intalnire de lucru cu reprezentații și salariații Direcției Agricole Dambovița, Agenției pentru Finanțarea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre alimentele din Romania. Acesta a devoalat ca romanii se confrunta cu trei mari probleme in ceea ce privește alimentația: importuri masive de legume și fructe din spațiile non-UE pline de pesticide…