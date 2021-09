PETRA lansează varianta în rusă a single-ului „Sunt bine” Dupa ce a adunat sute de mii de stream-uri și de comentarii pozitive in online, PETRA lanseaza și varianta in rusa a single-ului „Sunt bine”: „Пока, Любимый", in traducere „Pa, iubire". Știu ca demult s-au stins focurile/ Ca liniștea ne-a omorat speranțele/ Dar eu inca ard, ard și n-am puterea/ Sa te rog sa mai […] The post PETRA lanseaza varianta in rusa a single-ului „Sunt bine” appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

