- Sorana Cirstea a castigat o suma importanta de bani dupa ce a ajuns in semifinalele turneului de la Miami. Dupa un parcurs impresionant, Sorana Cirstea a ratat calificarea in finala, dupa ce a fost invinsa de Petra Kvitova, scor 7-5, 6-4. Parcursul de senzatie al Soranei Cirstea la turneul de la Miami…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va fi adversara romancei Sorana Cirstea in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii in valoare totala de 8,8 milioane de dolari.

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului Miami Open , dupa ce a depașit-o in doua seturi pe bielorusa Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA), caștigatoarea Australian Open 2023 și cea mai buna jucatoare din circuitul profesionist in acest an. Pagina de Twitter a WTA a scris…

- Sorana Cirstea – Caroline Garcia 6-2, 6-3. Ca si la Indian Wells, Sorana Cirstea a invins-o pe Caroline Garcia. Astfel, Sorana Cirstea este singura jucatoare din Romania care a ramas pe tabloul principal. Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, intr-o ora si 17 minute. Sorana Cirstea a trecut…